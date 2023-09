Encontrados na Carolina do Sul destroços de F-35 desaparecido

O paradeiro do avião militar esteve desconhecido durante quase 48 horas, após o piloto ter-se ejetado no domingo passado, pelas 14h00. O militar saltou de paraquedas e aterrou em segurança num bairro de North Charleston, mas o F-35 continuou, desaparecendo dos radares.





As autoridades chegaram a lançar um apelo à população para a ajudar a encontrar o avião militar, mas acabou por ser descoberto na zona rural do condado de Williamsburg, a 120 quilómetros a norte de onde o piloto se ejetou, disseram as autoridades em comunicado divulgado na segunda-feira.







Os oficiais do Corpo de Fuzileiros concentraram as buscas nos arredores do Lago Moultrie e do Lago Marion, ao norte da cidade de Charleston – a última localização conhecida do jato. Um porta-voz militar confirmou que os restos metálicos pertenciam ao F-35 desaparecido.





Os destrolos foram encontrados a “duas horas a nordeste da Base Conjunta de Charleston”, no Estado da Carolina do Sul.

Como se perde um F-35 do radar



O avião, um FB-35B Lightning II, pertencia ao Esquadrão 501 de Treino de Ataque de Caça da Marinha, que opera para os pilotos ensaiarem manobras.





O F-35, avaliado em mais de 93 milhões de euros, foi deixado em piloto automático quando o piloto foi ejetado, explicou um porta-voz da Base Conjunta de Charleston à NBC News, acrescentando que o avião poderia permanecer no ar durante algum tempo.





“Uma sequência plausível de eventos é que quando o piloto foi ejetado os componentes eletrónicos do transponder foram queimados e, portanto, os militares não conseguiram seguir a localização”, argumentou à BBC JJ Gertler, analista do Teal Group, uma empresa de consultoria de defesa.







Durante as horas de busca pela aeronave, Nancy Mace, congressista republicana da Carolina do Sul, deixou a pergunta na rede social X, antigo Twitter: “Como é possível vocês não saberem de um F-35?".





“Como é que não existe um dispositivo de monitorização e precisamos de pedir à população o quê, encontrar um jato e entregá-lo?”, questionou Mace.





Uma das explicações pode estar relacionada com a invisibilidade perante o inimigo: “A aeronave é um jato furtivo – o que significa que a sua fuselagem, sensores e sistemas são projetados para operar sem serem detetados pelo radar inimigo”, de acordo com a BBC.





Porém, o Corpo de Fuzileiros também anunciou que as autoridades têm planos para “discutir questões de segurança da aviação e melhores práticas”, ainda esta semana.





Este é o terceiro evento documentado como um “acidente de Classe A” nas últimas seis semanas, de acordo com uma informação do Corpo de Fuzileiros.







As autoridades estão a investigar porque o piloto foi ejetado: “O acidente está atualmente sob investigação e não podemos fornecer detalhes adicionais para preservar a integridade do processo”.





Também comunicaram que o piloto foi levado ao hospital e está "em condição estável".