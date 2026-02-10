Encontrados nove corpos em operações de busca após cheias em Moçambique

"Até este momento (...), estamos a estimar (...) nove mortos, que já encontrámos", disse a administradora do distrito de Chibuto, Cacilda Banze, citada pela comunicação social, referindo que estão em curso trabalhos para resgatar outros desaparecidos naquela região da província de Gaza.

Segundo a administradora, as vítimas desapareceram durante o pico das cheias, e além das autoridades, há também famílias que procuram pelas vítimas, o que poderá aumentar o número de mortos em Chibuto.

"[Estamos] a remover corpos, até mesmo hoje [terça-feira] removemos um corpo aqui perto em Muambe. Para dizer que ainda estamos a identificar corpos, outros estão instalados nos arbustos e não podemos estimar", acrescentou Cacilda Banze.

A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH) de Moçambique alertou na segunda-feira que cerca de um milhão de pessoas estão em risco de ser afetadas pelo ciclone em formação que poderá atingir o Canal de Moçambique em 12 de fevereiro.

O número de mortos nas cheias de janeiro em Moçambique subiu no domingo para 27, com 724.131 afetados, de acordo com o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), com 147 feridos e nove desaparecidos. Há ainda registo de 3.556 casas parcialmente destruídas, 428 totalmente destruídas e 1.66.895 inundadas.

Nesta atualização, contabiliza-se ainda que foram afetadas, desde 07 de janeiro, 227 unidades sanitárias e 299 escolas, 14 pontes e 3.783 quilómetros de estrada.

Desde o início da época das chuvas, em outubro, incluindo as cheias de janeiro, há registo de 201 mortos, além de 291 feridos e de 852.019 pessoas afetadas, segundo os dados do INGD.