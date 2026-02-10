Encontrados nove corpos em operações de busca após cheias em Moçambique
Pelo menos nove corpos foram encontrados durante operações de busca por desaparecidos nas inundações de janeiro no distrito de Chibuto, província de Gaza, um dos mais afetados pelas cheias, foi hoje anunciado.
"Até este momento (...), estamos a estimar (...) nove mortos, que já encontrámos", disse a administradora do distrito de Chibuto, Cacilda Banze, citada pela comunicação social, referindo que estão em curso trabalhos para resgatar outros desaparecidos naquela região da província de Gaza.
Segundo a administradora, as vítimas desapareceram durante o pico das cheias, e além das autoridades, há também famílias que procuram pelas vítimas, o que poderá aumentar o número de mortos em Chibuto.
"[Estamos] a remover corpos, até mesmo hoje [terça-feira] removemos um corpo aqui perto em Muambe. Para dizer que ainda estamos a identificar corpos, outros estão instalados nos arbustos e não podemos estimar", acrescentou Cacilda Banze.
A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH) de Moçambique alertou na segunda-feira que cerca de um milhão de pessoas estão em risco de ser afetadas pelo ciclone em formação que poderá atingir o Canal de Moçambique em 12 de fevereiro.
O número de mortos nas cheias de janeiro em Moçambique subiu no domingo para 27, com 724.131 afetados, de acordo com o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), com 147 feridos e nove desaparecidos. Há ainda registo de 3.556 casas parcialmente destruídas, 428 totalmente destruídas e 1.66.895 inundadas.
Nesta atualização, contabiliza-se ainda que foram afetadas, desde 07 de janeiro, 227 unidades sanitárias e 299 escolas, 14 pontes e 3.783 quilómetros de estrada.
Desde o início da época das chuvas, em outubro, incluindo as cheias de janeiro, há registo de 201 mortos, além de 291 feridos e de 852.019 pessoas afetadas, segundo os dados do INGD.