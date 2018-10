Partilhar o artigo Encontrados os primeiros corpos de passageiros de avião que caiu no mar de Java Imprimir o artigo Encontrados os primeiros corpos de passageiros de avião que caiu no mar de Java Enviar por email o artigo Encontrados os primeiros corpos de passageiros de avião que caiu no mar de Java Aumentar a fonte do artigo Encontrados os primeiros corpos de passageiros de avião que caiu no mar de Java Diminuir a fonte do artigo Encontrados os primeiros corpos de passageiros de avião que caiu no mar de Java Ouvir o artigo Encontrados os primeiros corpos de passageiros de avião que caiu no mar de Java