Encontrados restantes 10 cadáveres de acidente aéreo na Indonésia

Em comunicado, as autoridades informaram que duas vítimas mortais já foram transportadas das montanhas Bulusaraung, uma área de vegetação densa e de difícil acesso, para a base aérea militar Sultan Hasanuddin, no sul da ilha em questão

O "processo de transporte está em andamento", tarefa para a qual foram mobilizados mais elementos para ajudar na transferência dos cadáveres e de partes da aeronave, um ATR 42-500 da Indonésia Air Transport, fretado pelo ministério da Pesca para monitorização de recursos.

No domingo, as equipas de resgate recuperaram um primeiro corpo e "diversos destroços da aeronave, incluindo partes da fuselagem e dos assentos", e identificaram a localização do motor da aeronave.

O avião acidentado, que seguia com 11 pessoas a bordo, partiu de Yogyakarta (oeste), no sábado, e tinha como destino o Aeroporto Internacional Sultan Hasanuddin, em Makassar (centro-leste), quando, de repente, as comunicações com o controlo do tráfego aéreo foram perdidas.