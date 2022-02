Endeavour. Investigadores acreditam ter encontrado navio de James Cook

Foto: Pintura de Samuel Atkins/Wikipédia/DR

O Endeavour, do explorador inglês James Cook, afundou-se há mais de 200 anos e permaneceu até agora incógnito, algures nos confins do Atlântico Norte. Investigadores australianos afirmam ter agora encontrado o que resta do famoso navio.