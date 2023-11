Energia. Bruxelas prolonga Quadro Temporário de Crise e Transição

O objetivo é permitir que se mantenham em vigor algumas das regras criadas para dar uma resposta à crise na sequência da agressão da Rússia contra a Ucrânia e ao aumento sem precedentes dos preços da energia.



Com este ajustamento parcial, os Estados-membros podem manter os regimes de apoio para cobrir o próximo período de aquecimento no Inverno, como rede de segurança, caso certas empresas continuem a ser afetadas pela perturbação económica causada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia.



Assim, e até 30 de junho de 2024, os governos nacionais podem continuar a prestar apoio, cobrindo partes dos custos adicionais de energia apenas na medida em que os preços excedam significativamente os níveis anteriores à crise.



Para além disso, os limites máximos permitidos são aumentados para cobrir o período de aquecimento no inverno: sobretudo no que se refere aos setores da agricultura e das pescas.



A Comissão diz que a situação económica da UE mostra resiliência face aos choques que sofreu e que a situação nos mercados da energia e, em especial, nos preços médios do gás e da eletricidade, parece ter estabilizado. Mesmo assim, considera que este período de exceção das ajudas de estado deve vigorar por mais seis meses.