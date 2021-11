Energia nuclear. A nova aposta ambiental ainda vai no adro apesar de existir há 70 anos

Em tempos de COP26 e de mudança do clima a exigir a descarbonização para salvar o planeta, as energias limpas, como o nuclear, estão a ganhar popularidade. Mas uma especialista entrevistada pela televisão al-Jazeera alerta que a tecnologia para tornar os reatores comuns, além de seguros, ainda está distante: uns 10 a 20 anos no futuro. Além de que, no final de tudo e apesar dos recentes avanços, a eletricidade produzida via reatores poderá revelar-se mais cara do que, por exemplo, a baseada no aproveitamento energético do sol ou do vento.