Energia restaurada em Paris após apagão que deixou bairros às escuras

L’alimentation en électricité des 2 600 foyers a pu être rétablie à 09h20. Fin de la #coupure. RTE présente à nouveau ses excuses pour la gêne occasionnée. Une analyse est en cours pour déterminer les origines de l’avarie technique. pic.twitter.com/nSTkaFIZ0y — RTE en IDF-Normandie (@RTE_idfn) November 20, 2025

Segunda a empresa de distribuição de energia Enedis, ruas dos bairros 6, 7, 14 e 15 de Paris ficaram sem eletricidade esta quinta-feira devido a “um incidente”.A operadora da rede francesa RTE associou o episódio a u, a sudoeste da capital francesa.A origem exata do incidente permanece desconhecida e as investigações estão em curso, adiantou um porta-voz da RTE.A falha, que também interrompeu alguns serviços de metro e comboios suburbanos,A energia foi gradualmente restaurada e, às 06h50, apenas cerca de 2.600 residências continuavam sem eletricidade, segundo a RTE.