Engenhos explosivos rebentam em Nova Iorque

A explosão ocorreu durante um protesto anti-islâmico de apoiantes do ativista de extrema-direita Jake Lang, que também atraiu manifestantes contrários, em frente à Gracie Mansion, residência oficial do presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, na cidade de Nova Iorque, EUA.



A polícia de Nova Iorque afirmou que uma análise preliminar do esquadrão anti bombas de um dispositivo lançado no protesto determinou que se tratava de um dispositivo explosivo improvisado (IED) capaz de provocar "ferimentos graves ou morte". Um segundo dispositivo está atualmente em análise.



Dois suspeitos foram detidos no local e permanecem sob custódia em ligação com o incidente.



