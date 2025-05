Ensaios nucleares no Pacífico. França gasta dezenas de milhares para contrariar investigação

Segundo a investigação, a Comissão Francesa de Energia Atómica pagou 31. 971 euros de bilhetes de avião em classe executiva e cerca de 11.833 euros de alojamento em hotel de quatro estrelas, para uma estadia de oito dias. O montante restante, superior a 40 mil euros, foi utilizado para cobrir as despesas de impressão (20. 326 euros), conceção (9. 846 euros) e transporte (10. 811 euros) da brochura.

Só num teste de 1974, segundo a investigação científica, 110 mil pessoas - população do Taiti e das ilhas vizinhas - poderiam ter recebido uma dose de radiação suficientemente elevada para poderem ser indemnizadas se viessem a desenvolver um de 23 cancros diferentes.

Saúde dos habitantes da Polinésia “preocupação constante”



Salvetti afirmou que as publicações anteriores da CEA - em particular um relatório de 2006 que os investigadores do Toxique “calculam ter subestimado em três vezes os níveis reais de contaminação radioativa de um ensaio nuclear - tinham sido demasiado técnicas”.

Os cancros da tiroide, da mama e do pulmão relacionados com a radiação, bem como a leucemia e o linfoma, são frequentes em todas as ilhas.

Dias antes de um inquérito parlamentar produzir um relatório sobre os testes, documentos obtidos pela Disclose (uma organização sem fins lucrativos que se dedica a um jornalismo independente e responsável), em parceria com o jornal francês Le Monde (pago) e o britânico The Guardian , sugerem que a CEA levou a cabo uma campanha concertada para desacreditar as revelações.Os últimos documentos mostram que, um ano após a publicação do livro, a Comissão Francesa de Energia Atómica publicou cinco mil exemplares da sua própria brochura - intitulada “Ensaios nucleares na Polinésia Francesa: porquê, como e com que consequências?” - e distribuiu-os pelas ilhas.O folheto garante que “a França sempre se comportou de forma transparente e respeitando a saúde dos habitantes locais”.Na deslocação à Polinésia Francesa, em julho de 2021, o chefe de Estado francês aproveitou a oportunidade para anunciar uma série de medidas importantes, incluindo o financiamento da investigação sobre o cancro, a criação de um centro de memória, a facilitação de medidas de compensação e a desclassificação de documentos relacionados com os ensaios nucleares.alega que a Comissão Francesa de Energia Atómica subestimou durante muito tempo os níveis de radiação envolvidos, limitando significativamente o número de pessoas elegíveis para indemnização: em 2023, menos de metade dos 2.846 pedidos de indemnização apresentados tinham sido considerados admissíveis.O inquérito parlamentar, que até agora convocou mais de 40 políticos, militares, cientistas e vítimas, deverá apresentar um relatório até ao final de maio sobre o impacto social, económico e ambiental dos testes - e se a França escondeu conscientemente a extensão da contaminação.A divisão militar da Comissão Francesa de Energia Atómica, a CEA/DAM, inventor da bomba atómica francesa, tem repetidamente chamado a isto uma “falsa afirmação”.Mas oA Comissão Francesa de Energia Atómica declarou num comunicado que o objetivo da sua brochura “era fornecer aos polinésios, em particular, os elementos necessários para compreender” os testes e o seu impacto.Segundo a CEA, a brochura aplicou “o rigor científico necessário” para explicar “as consequências dos ensaios para a saúde e o ambiente” de uma forma “factual e transparente”Vincenzo Salvetti, ex-diretor da CEA/DAM e membro da missão de 2022 à Polinésia Francesa, negou que o folheto pretendesse ser a versão oficial da Comissão Francesa de Energia Atómica dos acontecimentos ou uma resposta aoNo entanto, o inquérito ouviu que a CEA/DAM desclassificou apenas 380 documentos nos quatro anos desde que Macron exigiu “maior transparência” em torno dos testes e das suas consequências - em comparação com os 173 mil desclassificados pelo exército.Jérôme Demoment, diretor da CEA/DAM, revelou ao inquérito parlamentar no início deste ano que era “altamente provável que, se tivéssemos de gerir [os testes nucleares] hoje, o sistema implementado responderia a uma lógica diferente”.“A noção de uma 'bomba limpa' gerou controvérsia, que eu compreendo perfeitamente”, disse Jérôme Demoment ao inquérito parlamentar. “Nenhum teste nuclear que gere precipitação radioativa pode ser considerado limpo.”