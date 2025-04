Ensino e prática de artes marciais suspensos em Timor-Leste até dezembro

"O Conselho de Ministros aprovou o projeto de resolução do Governo, apresentado pelo primeiro-ministro, Xanana Gusmão, que prorroga até 31 de dezembro de 2025, a suspensão do ensino, aprendizagem e prática de artes marciais e encerramento temporário de todos os locais e instalações" associadas aquela atividade, pode ler-se no comunicado.

A suspensão "continua a ser considerada necessária para consolidar a paz social alcançada desde novembro de 2023 e assegurar que, no futuro, a prática de artes marciais decorra exclusivamente no âmbito desportivo", pode ler-se na mesma nota.

O Governo timorense determinou a suspensão do ensino, aprendizagem e práticas de artes marciais em novembro de 2023, na sequência de graves incidentes registados em todo o território nacional, que provocaram pelo menos quatro mortos e 26 feridos.