Entidade reguladora de Espanha avança com investigação ao apagão de 2025

A CNMC afirmou que, embora essas violações não tenham estado na origem direta do apagão, podem ter afetado o funcionamento do sistema elétrico e constituir infrações administrativas.





Por este motivo, considera que é necessária uma investigação formal.





Num relatório divulgado no mês passado, a entidade reguladora espanhola recomendou medidas para mitigar as oscilações de tensão na rede elétrica do país após o apagão, bem como o reforço das ligações energéticas com França. A CNMC não atribuiu culpas, afirmando que estava a investigar possíveis infrações separadamente.





Esta sexta-feira, quase um ano depois do sucedido, a CNMC afirmou ter identificado uma série de acontecimentos que desestabilizaram de forma progressiva o sistema elétrico e culminaram no apagão de 28 de Abril de 2025, cuja causa imediata foi uma sobretensão.





Acrescentou ainda que algumas suspeitas de irregularidades persistiram por longos períodos, mas que, por si só, não são suficientes para atribuir a responsabilidade pela apagão às empresas envolvidas.





O processo que agora foi desencadeado pode durar entre nove e 18 meses, dependendo da gravidade das infrações.



