Entidades Reguladoras da Comunicação Social preocupadas com expulsão da Lusa e RTP da Guiné-Bissau

Num comunicado, os membros da PER disseram que "acompanham com elevada preocupação os recentes acontecimentos relativos ao encerramento e expulsão das delegações da RTP África, RDP África e da Agência Lusa na Guiné-Bissau".

As delegações da Lusa, da RTP e da RDP foram expulsas da Guiné-Bissau em 15 de agosto, tendo as emissões sido suspensas, por decisão do Governo guineense.