Entidades Reguladoras da Comunicação Social preocupadas com expulsão da Lusa e RTP da Guiné-Bissau
Os membros da Plataforma de Entidades Reguladoras da Comunicação Social dos Países e Territórios de Língua Portuguesa (PER) acompanham com "elevada preocupação" a expulsão da Lusa e da RTP da Guiné-Bissau, apelando para a reversão da situação.
Num comunicado, os membros da PER disseram que "acompanham com elevada preocupação os recentes acontecimentos relativos ao encerramento e expulsão das delegações da RTP África, RDP África e da Agência Lusa na Guiné-Bissau".
As delegações da Lusa, da RTP e da RDP foram expulsas da Guiné-Bissau em 15 de agosto, tendo as emissões sido suspensas, por decisão do Governo guineense.
