Entre Kiev e Moscovo. Trump anuncia cessar-fogo de três dias a contar a partir de sábado

Presidência russa (Kremlin) já tinha decretado uma trégua unilateral antes das comemorações do 9 de maio em Moscovo.

"Esperemos que este seja o início do fim de uma guerra muito longa, mortífera e difícil", escreveu Donald Trump na sua rede social, precisando que a trégua vai incluir, uma troca de 1.000 prisioneiros dos dois lados.

Por sua vez, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou o acordo de cessar-fogo, com mediação dos Estados Unidos, e agradeceu ao líder republicano da Casa Branca.

"Agradeço ao Presidente dos Estados Unidos e à sua equipa pela intervenção diplomática eficaz. Contamos com os Estados Unidos para garantir que a parte russa cumpra os acordos", escreveu Zelensky na plataforma Telegram.

O líder ucraniano adiantou na mensagem que "deve também ser estabelecido um regime de cessar-fogo nos dias 09, 10 e 11 de maio", acrescentando que já encarregou uma equipa para "preparar rapidamente tudo o que for necessário para a troca" de prisioneiros de guerra.

Zelensky ordenou ainda ao exército ucraniano que não atacasse o desfile de 09 de maio em Moscovo, organizado pelo Kremlin para celebrar vitória soviética sobre a Alemanha nazi em 1945.

"A Praça Vermelha é menos importante para nós do que a vida dos prisioneiros ucranianos, que podem ser devolvidos a casa", continuou o líder ucraniano.

O anúncio de Trump surgiu depois de Moscovo ter declarado unilateralmente uma trégua nos dias 08 e 09 de maio.

No entanto, Kiev, que se tinha comprometido a silenciar as armas de "forma simétrica" se Moscovo o fizesse, denunciou que, durante o primeiro dia do cessar-fogo, as tropas russas já lançaram 52 ataques contra posições ucranianas.