Guerra na Ucrânia. EUA continuam disponíveis para mediar negociações "produtivas"

Kiev espera enviados norte-americanos para conversações

Trégua unilateral violada

Zelensky sublinhou, ainda esta sec«xta-feira de manhã, que responderá com a mesma moeda aos ataques russos realizados durante a madrugada, confirmando o que vem a ameaçar há dias: que a Ucrânia responderá de forma "simétrica" às agressões, assim como abster-se-á de lançar ataques, se o inimigo cumprir a trégua.





C/agências

Marco Rubio falava aos jornalistas, após um encontro diplomático com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, quando admitiu que os esforços norte-americanos para pôr fim à guerra na Ucrânia estão num impasse, embora os EUA continuem dispostos a mediar caso haja efetivamente algum progresso., afirmou Rubio.Os EUA continuam “dispostos a desempenhar esse papel, caso se mostre produtivo”.“Mas, se surgir uma oportunidade de atuar como mediador que aproxime ambas as partes de um acordo de paz, gostaríamos de o fazer”.Os Estados Unidos consideram que a guerra na Ucrânia, iniciada pela invasão russa há mais de quatro anos, é uma “tragédia” e que “ambos os lados estão a pagar um preço muito alto, tanto económico como, obviamente, humano”.reforçou.As declarações de Marco Rubio foram conhecidas pouco depois de o presidente ucraniano ter afirmado que aguarda a chegada de negociadores norte-americanos nas próximas semanas., disse nas redes sociais, após uma reunião na Flórida entre o enviado de Kiev, Rustem Umerov, e representantes do líder dos EUA, Donald Trump.Volodymyr Zelensky admitiu ainda que deseja que, “desta vez, seja possível alcançar o que foi planeado e ativar a diplomacia", segundo texto publicado em redes sociais.Os EUA posicionaram-se como mediadores entre Kiev e Moscovo na tentativa de pôr fim à invasão russa da Ucrânia, tendo promovido diversas rondas de negociações diretas entre as partes.Para a próxima quinta-feira está prevista a abertura de novas discussões entre negociadores ucranianos e norte-americanos, em Miami, Flórida, EUA.Embora Kiev continue a demonstrar querer retomar as negociações, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, afirmou no início de abril que as conversas com a Ucrânia não são, no momento, uma prioridade para Moscovo. Grandes divergências continuam a impedir o progresso, particularmente em relação às reivindicações territoriais da Rússia.Entre outras condições, a Rússia exige o reconhecimento da soberania em cinco regiões da Ucrânia, incluindo a Crimeia, que anexou em 2014, e garantias de que o país vizinho nunca fará parte da NATO. Condições que a Ucrânia recusa, exigindo a retirada das tropas russas do país, bem como o reconhecimento das fronteiras de 1991, quando se tornou independente da União Soviética.Entrou em vigor às 00h00 de Moscovo a trégua unilateral de 48 horas, declarada pelo presidente russo, para as comemorações do Dia da Vitória. Poucas horas depois ambos os lados começaram a acusar-se mutuamente de violação deste cessar-fogo., afirmou Zelensky, que denunciou também dez ataques russos localizados sobretudo na frente de Sloviansk e o lançamento de cerca de mil drones de vários tipos.Perante a continuação das agressões, Zelensky desaconselha os aliados de Moscovo a comparecerem às cerimónias previstas para a Praça Vermelha, assim como a Rússia apelou esta semana à população e aos diplomatas para que abandonassem Kiev, a fim de evitarem eventuais ataques russos de "retaliação" caso a Ucrânia viesse a perturbar as festividades.Este ano assinalam-se os 81 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi, em 1945.A Rússia acusa a Ucrânia de não ter aceitado o cessar-fogo de 48 horas declarado por Vladimir Putin, atacando posições militares nas linhas da frente e em território russo. Já Kiev propôs um cessar-fogo a partir de 6 de maio mas acusou Moscovo de não respeitar a trégua proposta.As autoridades russas ameaçaram atacar o centro de Kiev caso a Ucrânia viole o cessar-fogo a 9 de maio e recomendaram que os civis e o pessoal diplomático estrangeiro abandonem a capital ucraniana.