Trégua unilateral russa em vigor para comemorações do Dia da Vitória 

A trégua unilateral de 48 horas declarada pelo presidente Vladimir Putin para as comemorações do Dia da Vitória entrou em vigor, sendo incerto se a Ucrânia irá aderir. Começou à meia noite, 22h00 em Lisboa, e prolonga-se até domingo.

Moscovo avisa que, se a Ucrânia tentar interromper as comemorações, cujos ensaios já decorrem, vai responder com um ataque maciço contra Kiev.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que propôs um cessar-fogo a começar na véspera e a prolongar-se por tempo indeterminado, considera que esta pausa decidida pelo Kremlin revela a liderança "estranha e inadequada" da Rússia.



O Ministério da Defesa russo confirmou que as suas tropas suspenderão "todas as ações militares" desde as 00h00 de sexta-feira em Moscovo (menos duas horas em Lisboa) até ao final, no sábado, das comemorações do 81.º aniversário da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazi.

Esta cessação de hostilidades, segundo o Ministério da Defesa, inclui a suspensão temporária de ataques com mísseis, ataques com armas de alta precisão e longo alcance, peças de artilharia, bem como ataques com `drones` contra infraestruturas ucranianas.

O Kremlin anunciou hoje que vai adotar medidas de segurança adicionais para proteger o Presidente Vladimir Putin durante estes dias, nos quais receberá o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, que, no entanto, não participará no desfile militar na Praça Vermelha.

Apenas três líderes estrangeiros participarão no desfile de sábado: os presidentes da Bielorrússia, Malásia e Laos, anunciou o Kremlin.

A Rússia renovou hoje a ameaça de atacar o centro de Kiev se a Ucrânia desrespeitar o cessar-fogo declarado por Moscovo a partir de sexta-feira.

"Se o regime de Kiev tentar interromper as comemorações do 81.º aniversário da vitória na Grande Guerra Patriótica em Moscovo, as Forças Armadas Russas lançarão um ataque maciço com mísseis contra o centro de Kiev", afirmou o Ministério da Defesa da Rússia, citado pela agência de notícias Tass.

Nesse sentido, o ministério russo apelou ao pessoal diplomático e à população civil para abandonarem a cidade "imediatamente".

As delegações europeias em Kiev recusaram-se, porém, a deixar a capital ucraniana e a ceder às ameaças russas, segundo as agências internacionais.

A trégua declarada pela Rússia acontece após outro cessar-fogo ter sido proposto pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com início na passada quarta-feira e por tempo indeterminado.

Os ataques entre as partes têm, porém, prosseguido nos últimos dias.

Mas o Presidente ucraniano esclareceu hoje que a Ucrânia vai abster-se de lançar ataques de longo alcance contra a Rússia durante a trégua de dois dias anunciada pelo Kremlin, caso Moscovo também respeite o cessar-fogo.

"A posição ucraniana não podia ser mais transparente e clara. A Ucrânia retribuirá. Se houver uma trégua, não haverá sanções ucranianas de longo alcance", disse Zelensky no seu pronunciamento diário, aludindo aos ataques em profundidade contra infraestruturas energéticas e alvos estratégicos russos.

O líder ucraniano usa a expressão "sanções de longo alcance" explicando que têm efeitos semelhantes às sanções internacionais contra a indústria petrolífera russa, que o Kremlin utiliza para financiar o seu esforço de guerra.

Horas antes, tinha ameaçado continuar a responder a ataques russos, mas também disse que seguirá o caminho do diálogo se Moscovo "avançar na direção da diplomacia".

Zelensky confirmou que o negociador ucraniano Rustem Umerov chegou hoje ao estado norte-americano da Florida para retomar os contactos com representantes de Washington, numa fase em que as negociações de paz sobre a invasão russa têm estado paralisadas.

O líder ucraniano esclareceu que estes contactos vão focar-se na possibilidade de novas rondas trilaterais com os enviados russos e norte-americanos, questões de segurança relativas à Ucrânia e em novas trocas de prisioneiros com a Rússia, apesar do "regime de silêncio" de Moscovo.

Os anúncios unilaterais de tréguas de Kiev e Moscovo ocorrem depois de um cessar-fogo durante as celebrações da Páscoa Ortodoxa, que foi acompanhado de violações nas linhas da frente, embora tenha ocorrido uma suspensão dos ataques aéreos de longo alcance.

Com a guerra na Ucrânia em segundo plano devido ao conflito iniciado em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, as negociações entre Kiev e Moscovo promovidas pelos Estados Unidos não têm conhecido avanços nas últimas semanas.

A última ronda trilateral foi realizada em Genebra, Suíça, em 17 e 18 de , e terminou com as partes afastadas sobre os temas essenciais das conversações, que dizem respeito ao futuro das regiões reivindicadas pela Rússia no leste da Ucrânia e garantias de segurança a Kiev para prevenir uma nova agressão de Moscovo.

C/Lusa