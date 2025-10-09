Mundo
Entrega de reféns israelitas. Hamas fica sem garantias de que Israel mantém cessar-fogo
Israel e Hamas assinaram uma primeira fase de um acordo de cessar-fogo. Mas ao entregar os reféns israelitas ainda em cativeiro, o grupo islâmico palestiniano fica sem a maior garantia contra as forças israelitas.
E ao ter assinado esta primeira fase do acordo, o Hamas perde a "maior garantia" com a entrega dos reféns israelitas vivos. Segundo Márcia Rodrigues, o facto de ainda haver reféns tem impedido Israel de lançar uma "operação militar ainda mais extrema".
"O Hamas não tem nenhum garantia de que Israel, depois da entregue dos reféns israelitas, vá manter e cumprir o cessar-fogo".