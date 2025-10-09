Entrega de reféns israelitas. Hamas fica sem garantias de que Israel mantém cessar-fogo

Israel e Hamas assinaram uma primeira fase de um acordo de cessar-fogo. Mas ao entregar os reféns israelitas ainda em cativeiro, o grupo islâmico palestiniano fica sem a maior garantia contra as forças israelitas.

"Estão criadas as condições para o Hamas ter subscrito o seu próprio suicídio", explicou a jornalista da RTP, visto que "grande garantia de sobrevivência" do grupo islâmico não é ter "militantes armados" e um "arsenal" do qual diz que não vai abdicar.



E ao ter assinado esta primeira fase do acordo, o Hamas perde a "maior garantia" com a entrega dos reféns israelitas vivos. Segundo Márcia Rodrigues, o facto de ainda haver reféns tem impedido Israel de lançar uma "operação militar ainda mais extrema".



"O Hamas não tem nenhum garantia de que Israel, depois da entregue dos reféns israelitas, vá manter e cumprir o cessar-fogo".