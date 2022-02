Entrevista a Kati Marton. Putin está a testar o Ocidente pós-Angela Merkel

Marton revelou aspetos de uma personalidade por ela descrita como “a figura pública mais privada do planeta” e que analisa naquele que é o seu 10.º livro (agora publicado também em Portugal, pela Editora Desassossego):, sustenta a autora. ”O que importa é o que estará feito daqui a dois anos e não o que leremos nos jornais de amanhã”.

Marton sustenta que Merkel era “a única chefe de Estado respeitada por Putin”.



“A sua relação relação mais longa e complexa no palco mundial foi com Putin. Os dois trabalharam como um mau casamento mas que se revelou crucial para o mundo porque ele a respeita. Falam literalmente ca mesma língua”.Para a autora de origem húngara, mas naturalizada norte-americana,

Entrevista na íntegra de António Mateus a Kati Marton, com imagem de Carlos Matias e Hugo Andrade



Identifica ainda em 2015 um ponto de viragem na governação da Alemanha por Merkel, altura em que o confronto directo com a crise dos migrantes trouxe à tona uma faceta humanista até aí imperceptível numa lider descrita como a “rainha da austeridade”.Isto depois de ter aberto as portas da Alemanha a quase um milhão de migrantes, na sua larga maioria oriundos do Médio Oriente.“Para entender como podemos proteger a democracia, numa era de agitação populista e autoritária, precisamos de entender Angela Merkel”, escreve sobre este livro Walter Isaacson, autor de. “Kati Marton produziu um retrato íntimo e perspicaz de uma líder extraordinariamente discreta que, à sua maneira calma e determinada, fez da Alemanha a lider económica e moral da Europa”.