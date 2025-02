Entrevista a Moreira da Silva. Dirigente da ONU afirma que destruição de Gaza é "equivalente a terramoto"

Foto: Michael M. Santiago - Getty Images via AFP

Em entrevista ao Telejornal, Jorge Moreira da Silva disse ter verificado, na sua visita, que “felizmente houve uma mudança nas últimas três semanas com o cessar-fogo”.



“Muito mais ajuda chegou e isso vê-se no terreno”, contou, acrescentando que, a nível da distribuição de combustível, passou-se de 100 mil litros antes do cessar-fogo para 1,3 milhões de litros atualmente.



“O cessar-fogo está a funcionar. Sabemos que a situação é frágil, que há queixas de parte a parte, mas convém não perdermos o foco no essencial”, afirmou.



“O tipo de ajuda que é necessário já está na fase da recuperação. Hoje vi uma destruição de uma escala inimaginável. Aquilo que é apenas equivalente a um terramoto, a um sismo de enorme magnitude. Um colapso total das infraestruturas”, alertou o responsável.