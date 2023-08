Entrevista a Pavlo Sadokha. "Ucranianos honrados pelo presidente Marcelo"

O presidente da Associação de Ucranianos em Portugal saúda o facto de o chefe de Estado português ter discursado em ucraniano, esta quinta-feira, em Kiev, afirmando que "todos os ucranianos que vivem em Portugal foram honrados pelo presidente Marcelo". Pavlo Sadokha considera ainda que, com a visita à Ucrânia, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou que os países da NATO e da União Europeia "não têm medo do terrorista Putin".

"Este tipo de guerra, entre países democráticos e países totalitários, tem sempre mais dificuldades para os países democráticos, porque têm que ser sempre apoiados pela maioria do povo, que escolhe os políticos e os governos. O facto de Marcelo, como presidente, como maior representante do povo português ter ido à Ucrânia, mostra que a maioria do povo português está ao lado da Ucrânia", sustentou o responsável.



Questionado sobre o nível de apoio de Portugal à Ucrânia, após a invasão russa, Pavlo Sadokha disse que o país, não figurando entre as maiores economias mundiais, "deu o seu melhor".



Quanto à morte do patrão do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, Sadokha afirmou que "um terrorista matou outro terrorista", referindo-se ao presidente russo, Vladimir Putin. Mas lamentou que o oligarca não tenha sido julgado por crimes de guerra.