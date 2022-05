Entrevista a Piotr Naimski. "O que estamos a testemunhar na Ucrânia é uma limpeza étnica"

A Polónia está disposta a suportar os custos do embargo imediato ao crude e ao gás russos e acusa Moscovo de estar a cometer crimes contra a humanidade na vizinha Ucrânia. Destaques de uma entrevista exclusiva do ministro polaco para as Infraestruturas e Estratégias de Energia aos enviados da RTP a Varsóvia, António Mateus e Rodrigo Lobo.