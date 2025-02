Entrevista à RTP. Paulo Rangel defende integração de Ucrânia e UE nas negociações para a paz

Em entrevista à RTP, Paulo Rangel indicou "as duas mensagens principais que resultam desta reunião", em que o primeiro-ministro português participou, embora à distância.





"Um processo de paz para a Ucrânia, um processo de negociação para travar esta guerra, implica sempre que a Ucrânia esteja nas negociações e seja parte ativa nas negociações”, começou por enumerar o ministro dos Negócios Estrangeiros.





Além disso, "a Europa também tem de estar envolvida neste roteiro para a paz” porque no futuro “a segurança da Ucrânia (…) terá de ser garantida por Estados europeus e outros, e a reconstrução terá como protagonista a União Europeia”.

“Havendo um envolvimento da Europa no processo do pós guerra (…) é evidente que os aliados da NATO e os países europeus terão de ter um papel no desenho das soluções”, explicou ainda Rangel, frisando a posição dos líderes europeus.

Questionado sobre o possível envio de militares para a Ucrânia,

“Terá de haver um esquema de segurança da Ucrânia", adiantou, lembrando que "terá de ser uma solução na qual confie também a Federação Russa".





"Tem de haver alguma reciprocidade. Tudo isto é extremamente complexo”.







Neste momento, a. Garantias que o ministro português dos Negócios Estrangeiros considera ser fundamentais e “muito importantes para haver sucesso no plano de paz”.Sobre as declarações de Donald Trump a respeito de Volodymyr Zelensky ser “um ditador”, o chefe da diplomacia portuguesa recordou a posição de Portugal quanto à “invasão da Ucrânia por parte da Rússia”, que pôs em causa a independência e a soberania de Kiev.“Não devemos contribuir para criar mais ruído (…) ou poluir a comunicação. Pelo contrário: sem deixar de enunciar os nossos princípios, devemos favorecer a possibilidade de diálogo, de comunicação, de forma a que possamos chegar àquele objetivo inicial”.

“Continuamos a considerar que o ponto de partida para qualquer processo de paz é reconhecer esta violação do Direito Internacional”.

O Governo português, como clarificou Rangel, normalmente abstém-se de comentar declarações de líderes de outros países, embora continue a ser “muito firme” na posição sobre o conflito., continuou, relembrando que são um “parceiro muito importante para a União Europeia”, para Portugal e para os países da NATO.Contudo, se houver “mudanças relevantes de política”, Portugal não deixará “de fazer valer” a sua posição.