Entrevista de Chomsky à RTP. Um olhar crítico sobre o mundo actual

Em entrevista à RTP, Noam Chomsky lança um olhar sobre o mundo actual: ameaçado pela pandemia, pelas alterações climáticas, por uma nova corrida às armas nucleares. Lança também um olhar sobre a política norte-americana: 20 anos a ocupar o Afeganistão, uma retirada desastrosa, um populismo que ameaça voltar à carga depois do putsch falhado de 6 de janeiro.