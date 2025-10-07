Entrevista. Mariana Mortágua afirma que a viagem da flotilha "valeu a pena"

Foto: Rui Minderico - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda, que esteve a bordo da flotilha que pretendia entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza, esteve esta terça-feira no Jornal da Tarde da RTP1 e deixou a garantia de que a viagem "valeu a pena" e que os ativistas foram detidos "em águas internacionais", o que "é um crime".

Mariana Mortágua destaca algumas razões palas quis a viagem da flotilha "valeu mesmo a pena". A coordenadora do Bloco de Esquerda assinalou a possibilidade de romper o cerco israelita à Faixa de Gaza - e "houve barcos que estiveram muito próximos" - e o facto de existirem "mais mobilizações políticas" e mais governos a pronunciar-se sobre o genocídio do povo palestiniano e em Gaza.



"O povo palestiniano tem direito a ter um corredor humanitário", acrescentou, mostrando-se confiante de que a flotilha que vai agora a caminho da Faixa de Gaza conseguirá atingir os objetivos de levantar o cerco israelita à Faixa de Gaza e entregar ajuda humanitárias aos palestinianos.



Mariana Mortágua, que espera regressar o "mais brevemente possível ao Parlamento", junta-se esta terça-feira à campanha do Bloco de Esquerda para as eleições autárquicas.

