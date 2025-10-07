Entrevista. Mariana Mortágua afirma que a viagem da flotilha "valeu a pena"
Foto: Rui Minderico - Lusa
A coordenadora do Bloco de Esquerda, que esteve a bordo da flotilha que pretendia entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza, esteve esta terça-feira no Jornal da Tarde da RTP1 e deixou a garantia de que a viagem "valeu a pena" e que os ativistas foram detidos "em águas internacionais", o que "é um crime".
"O povo palestiniano tem direito a ter um corredor humanitário", acrescentou, mostrando-se confiante de que a flotilha que vai agora a caminho da Faixa de Gaza conseguirá atingir os objetivos de levantar o cerco israelita à Faixa de Gaza e entregar ajuda humanitárias aos palestinianos.
Mariana Mortágua, que espera regressar o "mais brevemente possível ao Parlamento", junta-se esta terça-feira à campanha do Bloco de Esquerda para as eleições autárquicas.