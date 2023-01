Entrevista. NATO duvida da robustez da relação entre Rússia e China

Foto: Márcia Rodrigues - RTP

A NATO não acredita que, a longo prazo, a relação entre a Rússia e a China seja forte no plano estratégico. Em entrevista exclusiva à RTP, o presidente do Comité Militar da Aliança Atlântica, o almirante Robert Bauer, não vê a Bielorrússia a envolver-se diretamente no conflito.