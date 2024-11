Entrevista. Psicólogo Raul Manarte relata um cenário de "morte e tortura lentas" na Faixa de Gaza

Foto: AFP

Mais de um ano depois do início do atual conflito no Médio Oriente, a Faixa de Gaza é um viveiro de necessidades. Em entrevista à Antena 1, a partir do território palestiniano, o psicólogo e ativista Raul Manarte atesta os alertas feitos há muito: os alimentos são poucos, os medicamentos não chegam e até a esperança das pessoas vai diminuindo, à medida que o tempo passa, sem sinais de tréguas.