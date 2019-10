Entrevista RTP. Lula da Silva acusa Bolsonaro de estar a destruir a democracia

Em entrevista à RTP, Lula da Silva diz que o atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro está a destruir a democracia no Brasil. Acusa mesmo Bolsonaro de não se preocupar com o país e com os brasileiros. "Ele não gosta de liberdade", afirma.

Numa entrevista exlusiva à RTP, que pode ser vista na íntegra esta noite, logo a seguir ao Telejornal, Lula da Silva diz que o Bolsonaro está a destruir a democracia e que está a vender o país, sem se preocupar com os brasileiros.





Lula da Silva afirma que a justiça brasileira promoveu um golpe para retirar do poder o Partido dos Trabalhadores. E acusa os protagonistas de mentirem, desde logo o juíz Sérgio Moro, responsável pela condução do processo Lava Jato.



O antigo presidente brasileiro, que está preso desde abril do ano passado, reafirma a sua inocência no caso da Operação Lava Jato. Assume-se como um preso político que só foi detido para que não pudesse ser candidato à presidência do Brasil.