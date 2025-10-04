Enviado de Trump viaja para Egito para finalizar termos de libertação de reféns

por Lusa

O enviado do Presidente norte-americano para o Médio Oriente, Steve Witkoff, está a viajar para o Egito para finalizar as discussões sobre os termos da libertação dos reféns em Gaza.

Um funcionário da Casa Branca disse à Agência France Presse (AFP) que Witkoff está a viajar para o Egito com o genro de Donald Trump, Jared Kushner.

Witkoff chegará esta noite ao Egito e a reunião de negociação deverá ocorrer no domingo.

Além dos EUA, o Egito e o Qatar são mediadores entre o Hamas e Israel.

Na sexta-feira, o movimento islamita palestiniano Hamas declarou estar disposto a libertar todos os reféns, mas disse querer discutir o plano de paz, apresentado por Trump.

Já Israel anunciou que está a preparar-se para aplicar "imediatamente" a primeira fase do plano.

Além da criação de um Governo de transição, supervisionado por Trump e pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, o plano apresentado na segunda-feira, por Washington, determina o fim imediato da guerra e a libertação dos reféns.

O documento prevê ainda a desmilitarização da Faixa de Gaza.

Em 07 de outubro de 2023, Israel declarou uma guerra na Faixa de Gaza para "erradicar" o Hamas, horas depois de este ter realizado em território israelita um ataque de proporções sem precedentes, matando cerca de 1.200 pessoas, na maioria civis.

A resposta israelita causou, desde então, a morte de mais de 65 mil pessoas na Faixa de Gaza, na maioria civis, de acordo com números avançados pelas autoridades do território, do Hamas, considerados fidedignos pela ONU.

