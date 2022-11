Enviado especial da Austrália para o Greater Sunrise otimista em acordo em 2023

"Consideraria um êxito conseguirmos que todas as partes concordem que este projeto tem que avançar. Eu tenha uma posição finita. Estou nestas funções um ano e só as vou assumir um ano, por isso quero fechar isto até novembro do próximo ano. Se não conseguir, ficarei muito desapontado", disse em entrevista à Lusa.

Steve Bracks, que está de visita a Díli, falava à Lusa na sua primeira entrevista desde que em outubro foi nomeado representante especial do Governo australiano para ajudar a desbloquear o impasse em torno ao projeto do Greater Sunrise.

"O mandato que tenho do Governo australiano, e que me foi transmitido pela ministra dos Negócios Estrangeiros Penny Wong depois da minha nomeação é muito simples: a Austrália quer que o projeto avance. Consideramos que será de grande benefício para o povo de Timor-Leste que este projeto avance", afirmou

"Sabemos que as receitas do [poço petrolífero] Bayu Undan estão a terminar, precisamos de uma nova fonte de receitas para o país e isto é algo que pode financiar o país durante os próximos 20 anos", considerou.

Localizado a 150 quilómetros de Timor-Leste e a 450 quilómetros de Darwin, o projeto Greater Sunrise tem estado envolto num impasse, com Díli a defender a construção de um gasoduto para o sul do país e a Woodside, segunda maior parceira do consórcio, a inclinar-se para a sua ligação à unidade já existente em Darwin.

Bracks disse que Camberra "não tem uma posição de defesa de uma ou outra opção" pretendendo apenas que avance "a melhor opção, a mais económica e mais benéfica" e que o objetivo essencial é "conseguir que o projeto avance" e que não fique "paralisado".

Sobre a Woodside, com quem se reuniu no mês passado, Bracks explica que a parceira da petrolífera timorense Timor GAP e da Osaka Gás no projeto "manifestou ter uma posição aberta".

Formalmente, e na atualidade, ainda é o operador no consórcio -- ainda que haja atualmente "uma disputa sobre quem é o operador" -- e, segundo Bracks, "na reunião não indicaram que têm uma posição final sobre onde deve ser desenvolvido", mostrando vontade que avance.

Bracks - ex-primeiro-ministro do Estado de Victoria e considerado `amigo` de Timor-Leste - foi nomeado pelo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, em outubro, na sequência de conversas que o chefe do Governo daquele país manteve com o Presidente timorense, José Ramos-Horta, na sua visita de Estado à Austrália.

"É um desafio. Esta é a última peça do puzzle. Temos uma fronteira permanente, o antigo tratado desapareceu, a nova fronteira está em vigor depois das negociações da UNCLOS, o que dá 80% do recurso a Timor-Leste se o gás for canalizado para Darwin e 70% se for canalizado para Timor-Leste", recordou.

Timor-Leste, recordou, aposta num gasoduto para o seu país, e "é da opinião que quer a transferência de tecnologia, o valor económico acrescentado associado ao emprego ao ter isso no país", algo que considera "compreensível" apesar de já haver gasodutos do Mar de Timor para Darwin e dessa opção ser potencialmente mais barata.

"Seja como for tem que ser tomada uma decisão. O meu papel é tentar ultrapassar o impasse, chegar a acordo de todos, dos dois Governos, do consórcio, sobre onde o gasoduto vai chegar, e iniciar as negociações para que isso aconteça", vincou.

Nos últimos meses têm-se intensificado os contactos entre as partes, com o tratado de 2019 que definiu as fronteiras marítimas entre os dois países a prever a assinatura de um contrato de partilha de produção, além de outros quadros técnicos.

O projeto tornou-se particularmente urgente perante o risco de que Timor-Leste possa enfrentar, já em 2034, um precipício fiscal com o fim do Fundo Petrolífero que atualmente financia a quase totalidade do Orçamento Geral do Estado (OGE).

Bracks recorda que mesmo que hoje esse acordo possa parecer complicado, Timor-Leste já conseguiu alcançar vários "impossíveis", primeiro a própria independência do país e depois a fronteira marítima permanente com a Austrália.

"Entendo essa determinação e isso é muito importante", afirmou.

O ex-conselheiro do líder timorense Xanana Gusmão diz que a atual "janela de oportunidade" criada pela atual crise energética, "não vai estar aberta para sempre", podendo durar apenas dois anos.

"Esperamos que a guerra na Ucrânia termine rapidamente, mas mesmo que isso ocorra teremos questões de fornecimento durante algum tempo e a janela de dois anos é aquela em que há uma oportunidade para isto avançar", disse.

"Depois disso, é muito possível que a viabilidade económica deixe de ser favorável. Todos os países estão a procurar investir em emissões zero e isso vai afetar o preço do gás a médio prazo", considerou.

Além disso, e além desse cenário crítico de dois anos para avançar com o projeto de desenvolvimento, Bracks relembra que ainda demoraria três anos adicionais para que algum retorno do investimento comece a ser gerado.

"Daí que o timing seja especialmente importante", notou, referindo que a urgência se intensifica tendo em conta o risco de precipício financeiro em Timor-Leste dentro de alguns anos.

Considerando ter a confiança dos dois Governos, Bracks disse que nenhum cenário pode ser excluído inclusive a possibilidade de que a participação da Woodside seja comprada por outras empresas, como ocorreu quando a Timor GAP comprou as participações da Connoco e da Shell no consórcio.

"Muitas vezes neste tipo de projetos, verificam-se dinâmicas significativas antes do projeto avançar, quer na titularidade quer na operação. É necessário um operador credível e competente", disse.

"Tudo é possível. Há muitas empresas que estão a olhar para o Sunrise e que consideram ter grande potencial. É possível, mas não vamos pressupor nada. a Woodside tem um interesse financeiro no projeto e são o operador, e é com isso, com a situação atual, que temos que trabalhar", afirmou.