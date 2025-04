Enviado especial de Putin deverá ir a Washington para conversações

A concretizar-se, será a primeira visita de um alto funcionário russo a Washington desde o início da ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

"Sim, posso confirmar isso. Essa visita é possível. Continuamos a comunicar com os americanos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, no seu `briefing` diário.

"Não posso dizer nada mais específico", acrescentou, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Segundo a televisão norte-americana CNN, Dmitriev deverá falar com Witkoff sobre o reequilíbrio das relações bilaterais, gravemente afetadas por anos de tensão, que culminaram em 2022 com a invasão da Ucrânia, país apoiado pelos Estados Unidos.

"Talvez", disse Dmitriev nas redes sociais, em resposta ao anúncio da CNN.

"A resistência ao diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia é real, motivada por interesses enraizados e retórica antiga", acrescentou.

Dmitriev, 49 anos, diretor do Fundo Russo de Investimento Direto, está sob sanções dos Estados Unidos desde 2022 e precisa de uma suspensão temporária das restrições para obter um visto para viajar para o país.

De acordo com a CNN, citando uma fonte familiarizada com o assunto, a administração do Presidente Donald Trump já suspendeu temporariamente as sanções contra Dmitriev, tornando possível que viaje para Washington.

Dmitriev foi um dos negociadores russos nas conversações russo-americanas realizadas em 18 de fevereiro na Arábia Saudita.

Foi o primeiro encontro do género entre russos e norte-americanos em anos e ocorreu alguns dias após o primeiro telefonema oficial entre Vladimir Putin e Donald Trump.

Nascido em Kiev, Dmitriev fez carreira nos Estados Unidos, onde trabalhou para o banco Goldman Sachs em Nova Iorque e para a consultora McKinsey.

É licenciado pela Universidade de Stanford e pela Harvard Business School.

A Rússia criticou esta semana, pela primeira vez, o plano de paz dos Estados Unidos para a Ucrânia por se centrar na obtenção de um cessar-fogo sem abordar as causas profundas do conflito.

Trump ameaçou a Rússia com sanções secundárias sobre o petróleo se Moscovo e Washington não conseguirem chegar rapidamente a um acordo sobre a Ucrânia.

Peskov também excluiu a possibilidade de uma cimeira entre a Rússia e os Estados Unidos durante a visita de Trump à Arábia Saudita, em maio.

"Esses são os planos do chefe de Estado norte-americano. Não têm qualquer relação com Putin", declarou Peskov, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

"Putin não tem, de momento, tais planos", insistiu, referindo que ainda não há entendimento sobre a data e o local da cimeira entre Putin e Trump.

"Continuamos os contactos com os americanos a diferentes níveis e através de diferentes canais", acrescentou.

A Casa Branca (presidência) anunciou na terça-feira que Trump se deslocará à Arábia Saudita em maio para a primeira visita internacional do seu segundo mandato.