Enviado russo propõe construção de túnel entre Rússia e EUA sob o Estreito de Bering

O túnel, a ser construído por russos e americanos, seria orçado em oito mil milhões de dólares, financiados por Moscovo e "parceiros internacionais", iria desbloquear a exploração conjunta de recursos naturais e "simbolizar a unidade" entre os dois países, explicou o enviado do Kremlin.





A ligação ferroviária e de carga de 112 km seria constriuda em menos de oito anos, antecipou ainda. Dmitriev, que ajudou a liderar uma ofensiva de charme russa projetada para reavivar os laços entre EUA e Rússia, apresentou a ideia na noite de quinta-feira, depois de Putin ter conversado ao telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre formas de por fim à guerra na Ucrânia.





"O sonho de uma ligação entre os EUA e a Rússia através do Estreito de Bering reflete uma visão duradoura — desde a ferrovia Sibéria-Alasca de 1904 até ao plano russo de 2007. O RDIF estudou as propostas existentes, incluindo a ferrovia EUA-Canadá-Rússia-China, e apoiará a mais viável", escreveu Dmitriev no X.



O Estreito de Bering, com 82 km de largura no seu ponto mais estreito, separa a vasta e escassamente povoada região russa de Chukotka, do Alasca.





Ideias para as ligar existem há pelo menos 150 anos. As pequenas ilhas Diomedes, uma russa e outra americana, situam-se no meio do estreito, a apenas quatro quilómetros de distância uma da outra.



Dmitriev, que iniciou um relacionamento com Steve Witkoff, enviado especial de Trump, e que sugeriu que grandes empresas de energia dos EUA poderiam se juntar aos projetos russos no Ártico, propôs que o túnel fosse construído pela The Boring Company, uma construtora de túneis americana, propriedade do multimilionário americano e aliado ocasional de Trump, Elon Musk.



"Imaginem conectar os EUA e a Rússia, as Américas e a Afro-Eurásia com o Túnel Putin-Trump — uma ligação de 112 quilómetros, que simbolize a unidade. Os custos previstos ultrapassam os 65 mil milhões de dóalres, mas a tecnologia da @boringcompany poderia reduzi-los para menos de oito mil milhões de dólares. Vamos construir um futuro juntos", escreveu Dmitriev a Musk no X.



Nem Trump nem Musk responderam publicamente, de imediato, à proposta de Dmitriev.





com agências

A proposta surgiu esta sexta-feira, apresentada por Kirill Dmitriev, enviado de investimentos do presidente russo, Vladimir Putin, e chefe do fundo soberano russo RDIF.