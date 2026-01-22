Enviados da Casa Branca chegam a Moscovo para se reunir com Putin

Segundo a televisão russa, o avião que transportava os enviados do Presidente norte-americano, Donald Trump, aterrou na capital russa proveniente de Zurique, na Suíça, onde decorre o Fórum Económico Mundial, na estância de Davos.

Putin vai recebê-los hoje, e as conversações vão continuar no Kremlin até às primeiras horas da manhã de sexta-feira, de acordo com o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

A reunião deverá ser focada no plano de paz de Washington e nas alterações introduzidas desde o final de dezembro e nos últimos dias, tanto em encontros anteriores na Florida como no Fórum de Davos, por Kiev e pelos seus aliados europeus.

O encontro de Putin com os enviados da Casa Branca surge no mesmo dia em que Donald Trump se reuniu, à margem do Fórum Económico Mundial, com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Após o encontro, Zelensky anunciou encontros trilaterais a partir de sexta-feira nos Emirados Árabes Unidos, entre delegações da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos.

O líder ucraniano revelou também que foi alcançado um acordo com Washington sobre garantias de segurança a Kiev para prevenir uma eventual agressão russa em caso de um acordo de paz, mas ressalvou que as divergências sobre os territórios ocupados no seu país ainda não foram ultrapassadas.

"Tudo gira em torno da parte oriental do nosso país. Tudo gira em torno dos territórios. Esse é o problema que ainda não resolvemos", disse aos jornalistas presentes na cidade suíça, apesar de ter referido que os documentos elaborados em conjunto com Washington "estão quase prontos".

Anteriormente, Steve Witkoff indicara que viajará para os Emirados Árabes Unidos com Jared Kushner, genro de Trump, onde serão criados grupos de trabalho para tratar de questões militares e de "prosperidade", um tema que descreveu como "realmente importante" para o futuro.

O encontro de hoje de Putin com os negociadores norte-americanos será o primeiro deste ano e o sétimo desde o regresso de Trump à Casa Branca, há um ano.

Witkoff e Kushner, genro do Presidente norte-americano, também marcaram presença em Davos, onde realizaram consultas com a delegação ucraniana e o enviado do Kremlin, Kirill Dmitriev.

"Penso que só nos resta uma questão. Já falámos sobre ela repetidamente e acredito que tem solução. Se ambos os lados quiserem resolvê-la, será resolvida", disse Witkoff durante um painel de discussão sobre a Ucrânia.

O enviado da Casa Branca observou que as negociações estão na fase final, enquanto Zelensky exigiu que os compromissos não sejam só de Kiev, como também de Moscovo, depois de ter dirigido, no seu discurso de hoje em Davos, duras críticas aos países europeus, que acusou de inação em quase quatro anos desde o inicio da invasão russa.