Enviados da RTP abrigados em bunker em Israel após alertas de mísseis

A população recebeu alertas de que estariam a aproximar-se mísseis vindos do Irão e rockets provenientes do sul do Líbano.



A equipa da RTP está neste momento no piso -2 de um hotel, numa sala com porta blindada e paredes de betão.



Neste momento, para além dos dois repórteres portugueses estão também duas funcionárias do hotel e quatro hóspedes.



Esses hóspedes - um casal francês e outro russo - aguardam para sair de Israel.