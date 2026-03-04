Mundo
Enviados da RTP abrigados em bunker em Israel após alertas de mísseis
Perante um momento de ameaça, os enviados especiais da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, tiveram de se abrigar num bunker.
A equipa da RTP está neste momento no piso -2 de um hotel, numa sala com porta blindada e paredes de betão.
Neste momento, para além dos dois repórteres portugueses estão também duas funcionárias do hotel e quatro hóspedes.
Esses hóspedes - um casal francês e outro russo - aguardam para sair de Israel.