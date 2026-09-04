Enviados de Trump devem visitar Rússia e Ucrânia no fim de semana

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Os enviados do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, visitaram Moscovo pela última vez em janeiro, para conversações com o presidente Vladimir Putin, no Kremlin., disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando questionado.Apesar de não haver confirmação por parte da Rússia, o presidente ucraniano confirmou conversações com os enviados norte-americanos.“Acabei de ter uma reunião com a equipa envolvida em negociações com os enviados do Presidente dos EUA”, escreveu numa publicação nas redes sociais.Uma fonte familiarizada com o assunto disse à Reuters que as discussões sobre a parte da viagem referente à Ucrânia ainda estavam em andamento e que as equipas tinham mencionado o domingo como uma possível data., acrescentou a fonte.Vladimir Putin afirmou na quinta-feira que existe a possibilidade de se chegar a um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia .“Em última análise, porém, o problema deve ser resolvido pelos países envolvidos no conflito – Rússia e Ucrânia”, disse o líder russo.Mas as incertezas e as divergências entre a Rússia e a Ucrânia continuam.Segundo Peskov, a posição que Putin defendeu num discurso há dois anos — de que a Ucrânia devia ceder todo o território de quatro regiões reivindicadas pela Rússia e abandonar o plano de pertencer à NATO — era "inabalável".A Ucrânia, por outro lado, recusa-se a ceder o território.As últimas negociações entre a Rússia e a Ucrânia, mediadas pelos EUA, aconteceram em fevereiro, pouco antes de os Estados Unidos e Israel iniciarem uma guerra contra o Irão.Peskov disse que a possibilidade de se chegar a um acordo de paz não podia ser descartada, mas que a base necessária para isso não existia no momento."O trabalho continua e os contactos também", disse.