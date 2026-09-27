Epidemia na RDCongo ultrapassa as 3.800 mortes e aproxima-se de 8.000 casos

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), foram contabilizadas até ao momento 7.946 infeções confirmadas, incluindo 56 nas últimas 24 horas, período durante o qual morreram mais 34 pessoas.

A taxa de letalidade acumulada situa-se nos 48,2%, segundo o último boletim daquele organismo.

Atualmente, 848 doentes estão hospitalizados ou em isolamento e 2.001 recuperaram da doença, enquanto a taxa de acompanhamento dos contactos de casos confirmados se situa nos 79,2%, tendo diminuído nos últimos dias.

A província de Ituri continua a ser o epicentro da epidemia, concentrando 76,4% de todos os casos confirmados e 62,5% das infeções registadas nas últimas 24 horas.

Além de Ituri, a epidemia atingiu as províncias de Kivu do Norte, Kivu do Sul, Tshopo, Alto Uélé, Baixo Uélé e Ubangi Sul.

As autoridades alertaram para as dificuldades em receber novos doentes em Ituri devido às "capacidades limitadas" existentes, indicando que os centros de saúde destinados à hospitalização de casos suspeitos se encontram já "saturados".

A atual epidemia é a mais mortífera registado na história da RDCongo, ultrapassando a de 2018-2020, e as projeções indicam que poderá superar a epidemia ocorrida entre 2014 e 2016 na África Ocidental.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), essa epidemia provocou 11.325 mortes, entre 28.616 casos identificados na Guiné-Conacri, Libéria e Serra Leoa.

A RDCongo, que em dezembro de 2025 declarou o fim de outra epidemia de Ébola, na região de Kasai, já registou mais de uma dezena de surtos desde que o vírus foi identificado, em 1976.

Nesse ano, um dos focos ocorreu na localidade congolesa de Yambuku, junto ao rio Ébola, que deu nome à doença.

O vírus do Ébola é transmitido por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e causa febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragia interna.