Época das chuvas já matou 239 pessoas em Moçambique

De acordo com informação consultada pela Lusa na base de dados do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), atualizada ao início da manhã de hoje, foram afetadas 868.593 pessoas na presente época das chuvas, correspondente a 200.739 famílias, havendo também 12 desaparecidos e 331 feridos.

Este balanço contabiliza mais quatro mortos face à atualização de segunda-feira.

Só as cheias de janeiro provocaram, pelo menos, 27 mortos - afetando 724.131 pessoas - e a passagem do ciclone Gezani em Inhambane, em 13 e 14 de fevereiro, causou mais quatro mortos e afetou 9.040 pessoas, segundo os dados atualizados do INGD sobre a época das chuvas.

Um total de 15.279 casas ficaram parcialmente destruídas, 6.133 totalmente destruídas e 183.824 inundadas, na presente época chuvosa. Ao todo, 302 unidades de saúde, 83 locais de culto e 717 escolas foram afetadas em menos de cinco meses.

Os dados do INGD indicam ainda que 555.040 hectares de áreas agrícolas foram afetados neste período, 288.016 hectares dos quais dados como perdidos, atingindo 365.784 agricultores. Também 530.998 animais morreram, entre bovinos, caprinos e aves, e foram afetados 7.845 quilómetros de estrada, 36 pontes e 123 aquedutos.

Desde outubro, o instituto de gestão de desastres moçambicano ativou 149 centros de acomodação, que albergaram 113.478 pessoas, dos quais 41 ainda estão ativos, com pelo menos 33.905 pessoas.