Equador autorizado a expandir a Reserva da Biosfera das Galápagos

"Este reconhecimento internacional reforça a liderança do Equador na conservação marinha e no combate às alterações climáticas", declarou a ministra do Ambiente e Energia do Equador, Inés Manzano.

A aprovação foi obtida no âmbito da 37ª Sessão do Conselho Internacional de Coordenação do Programa Homem e Biosfera (sigla em inglês, MAB) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que declarou o arquipélago das Galápagos o primeiro Património Mundial Natural em 1978.

A Reserva da Biosfera das Galápagos uniu-se à Reserva Marinha Hermandad (RMH) e a expansão representa um aumento de 41% face à área reconhecida em 2019.

A RMH é uma área protegida a nordeste do arquipélago das Galápagos, que abrange 60.000 quilómetros quadrados.

A Reserva da Biosfera das Galápagos vai aumentar de 14,6 milhões para 20,6 milhões de hectares, reforçando a proteção de ecossistemas oceânicos únicos, incluindo montes submarinos (montanha no fundo do oceano) e corredores migratórios para espécies de grande porte, como tubarões-martelo, tubarões-baleia, raias-manta e atuns tropicais.

A ministra do Ambiente e Energia do Equador indicou que as Galápagos são um laboratório natural de grande valor para o planeta, destacando que a expansão garante "a conectividade ecológica e o bem-estar das comunidades que dependem destes ecossistemas".

Inés Manzano disse ainda que "a designação da RMH como Reserva da Biosfera reforça a conectividade com o Corredor Marinho do Pacífico Tropical Oriental (CMAR) e estabelece as bases para avançar para a primeira reserva da biosfera transfronteiriça de áreas marinhas oceânicas".

A expansão está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 14, 13, 15 e 17, sendo estes "Proteger a vida marítima, "Ação climática", "Proteger a vida terrestre" e "Parcerias para a implementação dos objetivos".

O Ministério do Ambiente e Energia disse que "com esta conquista, o Equador reafirma o seu compromisso com um modelo de conservação e desenvolvimento sustentável que combina a proteção da biodiversidade, a investigação científica e o bem-estar humano", em comunicado.

O arquipélago das Galápagos, composto por treze ilhas, situa-se a aproximadamente mil quilómetros a oeste da costa continental do Equador.