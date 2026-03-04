Equador expulsa embaixador cubano e restante missão diplomática

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, é um aliado próximo na região do presidente dos EUA, Donald Trump, cuja administração intensificou o bloqueio contra Cuba. Na terça-feira, Quito já tinha ordenado o término das funções do seu embaixador em Havana.





c/agências

Sem detalhar os motivos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros equatoriano declarou Basilio Gutiérrez "persona non grata" e concedeu "um prazo de 48 horas (...) para que o embaixador e todos os funcionários desta missão diplomática abandonem o território nacional", segundo um comunicado.