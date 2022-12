Equipa de Lula da Silva acusa Bolsonaro de ter falido o Brasil

A equipa de transição do Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunciou hoje uma situação financeira "dramática" em áreas como saúde e educação, e acusou o Governo do Presidente cessante, Jair Bolsonaro, de ter falido o país.