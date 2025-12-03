Equipa de Trump reúne-se 5.ª feira em Miami com ucranianos sobre plano de paz

Segundo um alto responsável da administração Trump, que falou à agência Associated Press (AP) sob condição de anonimato, o enviado do republicano, Steve Witkoff, e o seu genro, Jared Kushner, vão reunir-se com o principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, na quinta-feira, em Miami, para novas conversações.

Umerov reuniu-se hoje em Bruxelas com os conselheiros de segurança dos líderes dos principais aliados europeus para os atualizar sobre os últimos contactos relativos ao plano de paz promovido pelos Estados Unidos.

Donald Trump descreveu hoje o encontro de terça-feira entre os seus enviados e o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia, como "muito bom", sem adiantar mais detalhes sobre os próximos passos nas negociações.

"Ele gostaria de acabar com a guerra", destacou o presidente norte-americano sobre o seu homólogo russo, antes de esclarecer que esta foi a impressão que Witkoff e Kushner transmitiram após reunirem com Putin.

"Veremos se isso acontece", acrescentou, referindo-se a um acordo para pôr fim ao conflito.

A reunião de terça-feira não produziu avanços significativos, com Moscovo a manter as suas exigências maximalistas, incluindo a cedência pela Ucrânia dos territórios ocupados e de áreas atualmente não controladas pelo exército russo.

A presidência russa (Kremlin) negou hoje ter rejeitado o plano de paz norte-americano para a Ucrânia nas negociações realizadas na terça-feira, através do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante a conferência de imprensa telefónica diária.

"É um processo normal de procura de compromissos", afirmou, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Peskov assegurou que a Rússia está disposta a reunir-se com representantes dos Estados Unidos "as vezes que forem necessárias para alcançar um acordo pacífico".

Os EUA apresentaram há dez dias uma proposta inicial com 28 pontos, que a União Europeia e a Ucrânia consideraram que favorecia Moscovo, e que não incorporou inputs da UE ou da Ucrânia.

O plano, destinado a pôr fim ao conflito desencadeado pela ofensiva russa contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, foi alterado substancialmente após reuniões de Washington com ucranianos.

A proposta foi de novo trabalhada a nível bilateral no domingo, na Florida, entre delegações presididas pelo chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, e pelo negociador ucraniano Rustem Umerov.

Putin denunciou que os países europeus, referindo-se principalmente à França, Alemanha e Reino Unido, incluem no plano exigências inadmissíveis para Moscovo com o único objetivo de "bloquear todo o processo de paz".