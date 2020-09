Equipa desenvolve sistema de administração oral de insulina

Uma equipa de investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto, desenvolveu uma alternativa para a administração oral de insulina em doentes com diabetes tipo 1. Trata-se de um sistema baseado em nanotecnologia. No futuro, pode vir a substituir as injeções e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.