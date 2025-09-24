Equipas de resgate libertam 13 dos 23 mineiros presos num poço na Colômbia

Os 13 trabalhadores presos no poço a 80 metros da superfície foram "retirados com vida", refere um relatório da ANM, destacando que os restantes 10 permanecem em condições estáveis.

A empresa de mineração do Peru Minera la Reliquia SAS explicou que "o fornecimento de alimentos, hidratação e ar comprimido foi garantido enquanto os esforços de resgate prosseguem".

O fornecimento de bens permitiu que os trabalhadores que ainda estavam lá dentro permanecessem "de boa saúde".

O poço colapsou na mina de La Reliquia, no município de Segóvia, no departamento de Antioquia.

A emergência foi atendida "pelas brigadas da Aris Mining e pela equipa de Segurança e Resgate em Mineração da ANM " desde que o alerta foi dado, acrescentou a ANM.

A agência indicou ainda que o desabamento foi reportado na segunda-feira no acesso principal da mina por volta das 11:00 locais (em Portugal eram 05:00).

A mina de ouro é operada pela Aris Mining, uma empresa canadiana mineradora de ouro.