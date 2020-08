Equipas portuguesas prontas para partir para o Líbano

Os especialistas portugueses vão ainda analisar a qualidade do ar e estudar as estruturas que ficaram destruídas com o impacto do rebentamento.



A informação foi confirmada pelo comandante Duarte Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.



Também a caminho do Líbano está o Presidente francês. Emmanuel Macron tem previstos encontros com os responsáveis políticos do país e tenciona também ver com os próprios olhos o cenário de destruição provocado pelas explosões na capital Beirute.



O Governo de França foi dos primeiros a disponibilizar apoio humanitário ao país.



O último balanço aponta para 137 mortos e mais de cinco mil feridos, além dos desaparecidos.