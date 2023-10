Erdogan acusa Ocidente de ser o "principal culpado" dos massacres em Gaza

O recinto esteve repleto com as cores das bandeiras da Turquia e da Palestina. Milhares de pessoas estiveram presentes na que se estima ter sido a maior manifestação pró-Palestina desde o inicio do conflito.



A concentração realiza-se um dia antes da celebração do centenário da instauração da República no país.



Erdogan tem aumentado as críticas em relação ao conflito, condenando a ação de Israel e de alguns líderes ocidentais.



O presidente turco considera que Israel entrou "num estado de loucura, do qual tem de sair" e diz que Telavive tem de parar com os ataques.