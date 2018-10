Erdogan afirma que morte de Khashoggi foi minuciosamente planeada

Reuters

Erdogan revelou que existem fortes indícios que apontam neste sentido, desde logo pelo facto de uma equipa de 15 agentes sauditas ter chegado à Turquia na véspera do assassinato. E também pela circunstância de as câmaras de vídeovigilância do consulado em Istambul terem sido retiradas.



Revelações que, explica o correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares, pouco acrescentam ao que já se sabe.



O corpo do jornalista saudita ainda não foi encontrado. As autoridades dos Estados Unidos e de vários países ocidentais entendem que são insuficientes as explicações apresentadas, até ao momento, pelo Governo de Riade.