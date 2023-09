Erdogan e Putin tentam desbloquear o acordo sobre cereais

Será o primeiro encontro presencial entre Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan após Moscovo ter suspendido a participação na Iniciativa do Mar Negro, um acordo firmado no verão de 2022, também com Kiev, sob os auspícios da Turquia e da ONU.A Turquia está a tentar reavivar o acordo original na esperança de o utilizar como trampolim para negociações de paz mais amplas entre Kiev e Moscovo.A última reunião presencial entre os dois líderes aconteceu em outubro do ano passado, em Astana, mas Erdogan e Putin têm mantido contactos regulares, sendo que o último ocorreu no início de agosto.Erdogan tem sido um interlocutor frequente junto de Putin, que se encontra quase totalmente isolado a nível internacional desde o conflito em curso na Ucrânia.