Erdogan vai procurar quarto mandato na presidência turca diz conselheiro

A eleição presidencial seria realizada em 16 de abril de 2028, afirmou Mehmet Uçum, assessor jurídico de Erdogan, a vários órgãos da imprensa turca, ou seja um mês antes do fim do seu atual mandato de cinco anos.

Esta iniciativa eleitoral está no entanto sujeita à condição de que seja apoiada por um mínimo de 360 ??dos 600 membros do parlamento, prosseguiu.

O Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, liderado por Erdogan e de orientação nacionalista conservadora, detém atualmente 326 lugares com os seus aliados no parlamento.

Uçum já tinha colocado a possibilidade, em junho, de dissolução do parlamento e convocação de eleições antecipadas.

O chefe de Estado, de 72 anos, poderia ainda contar com o apoio de parlamentares de outros partidos, segundo analistas, ou lançar um projeto de reforma constitucional.

No poder desde 2003, inicialmente como primeiro-ministro e, desde 2014, como Presidente, Recep Tayyip Erdogan procuraria, assim, um quarto mandato.

Reeleito pela última vez em maio de 2023, o chefe de Estado afirmara que este seria o seu último mandato e que, no final, acabaria por entregar o destino do país "à juventude".

Várias declarações recentes sugerem porém o desejo do Presidente turco --- que não tem um sucessor natural --- de continuar no poder.