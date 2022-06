Eric Zemmour. "Quero dizer aos franceses que temos de continuar a lutar"

"Em nome de todo o nosso movimento, quero dizer aos franceses que temos de continuar a lutar; lutar pelos nossos filhos, lutar contra o islamo-esquerdismo de Mélenchon e contra a esquerda tecnocrática e carreirista de Macron", disse o candidato derrotado nas legislativas e que, por isso, não vai disputar a segunda volta.

"Mélenchon e Macron são apenas duas faces da mesma moeda, já que Macron quer desconstruir a identidade francesa, e Mélenchon quer destruí-la; Macron leva o seu tempo, Mélenchon está com pressa", acrescentou o candidato que já tinha sido derrotado nas últimas presidenciais.

"A nossa vida política hoje é, portanto, cinquenta tons de esquerdismo; numa paisagem política que se deslocou inteiramente para a esquerda, Reconquista! será o único partido de direita", apontou o candidato derrotado.

Éric Zemmour, dirigente da extrema-direita francesa que falhou a eleição presidencial, enfrentou na circunscrição a que concorre nas legislativas uma defensora dos animais em França e também em Portugal, país a que se ligou por casamento.

Sabrina Ribeiro Teixeira, casada com um português e candidata do Partido Animalista no mesmo círculo eleitoral de Zemmour, passa férias na região de Lamego, de onde é originário o seu marido, e na aldeia já todos a conhecem pelo seu cuidado com os animais.

"Em Portugal, estou sempre a dizer na aldeia do meu marido para não prenderem os animais com uma corda, dou comida aos animais, tento desparasitá-los. Apoio também a associação que ajuda os animais em Tarouca", disse, à Agência Lusa.

Sabrina Ribeiro Teixeira é assistente hospitalar e vive atualmente em Le Luc (sul), tendo em 2021 começado a militar no Partido Animalista, depois de vários anos de vida associativa.

Depois da vitória de Emmannuel Macron na segunda volta das eleições presidenciais em abril, sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, as legislativas vão definir a composição do próximo parlamento.

A primeira volta das eleições legislativas disputou-se hoje, enquanto a segunda volta está marcada para dia 19 de junho.