Erro de tradução. Lançamento de satélite chinês gera confusão e dispara alerta em Taiwan

A mensagem em chinês mencionava que a China tinha lançado um satélite e sobrevoado a região do sul de Taiwan. Mas, por erro na tradução, a mensagem em inglês dizia “[alerta de ataque aéreo] míssil a sobrevoar espaço aéreo de Taiwan”.







O alerta foi feito ao mesmo tempo que decorria uma conferência de imprensa com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Joseph Wu, que esclareceu que se tratava do lançamento de um satélite e disse aos jornalistas que não havia razões para preocupação.





As autoridades chinesas não informaram o Ministério da Defesa de Taiwan sobre o lançamento. As autoridades da nação insular disse, por sua vez, que a trajetória do objeto – mostrada nos mapas a voar para sudeste através do extremo sul de Taiwan – era “anormal” e podia ser um perigo para o território.



“Os militares ativaram imediatamente o sistema de alerta nacional para informar as pessoas para estarem atentas”, esclareceu o Governo, acrescentando que nenhum destroço do satélite caiu fora do território chinês.





O lançamento do satélite ocorreu quatro dias antes das eleições presidenciais e legislativas de Taiwan, cujos resultados são cruciais para a relação entre Pequim e Taipé.