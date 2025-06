Erro deixa milhares de noruegueses milionários por pouco tempo

Foto: Gwladys Fouche - Reuters

Milhares de noruegueses festejaram um grande prémio de lotaria, mas afinal a sorte grande era um erro. Os apostadores do Eurojackpot foram notificados de que tinham sido os vencedores do sorteio, com prémios muito elevados, que fariam de todos eles milionários. Só que um um erro nas contas fez cair por terra a felicidade.